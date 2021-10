GAUTHIER, Alain



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Alain Gauthier, le 3 octobre 2021 à l'âge de 62 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses beaux-enfants, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 9 octobre à 14h à la chapelle du3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC H1W 1P2