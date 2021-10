La leçon de leadership de François Legault

Justin Trudeau est passé maître dans l’art des excuses. Les sincères, les larmoyantes, les politiques, les juridiques. Il peut en ajouter une nouvelle à sa liste : les excuses forcées.

C’est en privé que le premier ministre a offert ses excuses à la cheffe de la Nation Tk’emlúps te Secwépemc pour avoir préféré l’air du Pacifique à son devoir de mémoire. Faut-il rappeler que Rosanne Casimir avait invité Justin Trudeau deux fois plutôt qu’une à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation aux côtés de sa communauté, la première à avoir découvert les dépouilles anonymes d’enfants décédés dans un pensionnat autochtone ?

Certains demandent maintenant des excuses publiques. J’ai envie de dire : « Non !!!! De grâce ! »

La classe politique devrait davantage tirer des leçons du triste spectacle de la semaine dernière.

Humilité

À ce chapitre, François Legault a offert une belle leçon de leadership à Justin Trudeau.

Pas de larmes, pas de cinéma. Simplement la reconnaissance qu’il assume sa part de responsabilité pour n’avoir pas été à la hauteur du débat sur la réconciliation la semaine dernière.

C’est rafraîchissant. Surtout pour un politicien qui déteste marcher sur la peinture.

Mais le plus important me semble l’appel de François Legault à ce que tous les Québécois se serrent les coudes et luttent collectivement contre le racisme à l’égard des autochtones.

Sans donner dans la culpabilité collective, il y a là une reconnaissance d’un problème social plus large que sa théorie réductrice des pommes pourries. Comme quoi, la thèse du racisme systémique ne serait pas la seule voie de passage.

Ironique que François Legault, si souvent montré du doigt, ait ainsi davantage contribué à la réflexion collective que Justin Trudeau, qui se permet si souvent de faire la leçon sur le sujet.