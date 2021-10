La MRC de Val-des-Sources aux prises avec la COVID-19

La situation épidémiologique de la MRC de Val-des-Sources continue d'inquiéter les autorités de la santé.

C'est dans cette municipalité régionale de comté où le taux d'infection est le plus élevé au Québec. Transposé par tranche de 100 000 habitants, la MRC des Sources compterait 309 cas de COVID-19, un sommet parmi toutes celles du Québec.

Les autorités sanitaires rapportent 114 cas depuis le dernier bilan de vendredi. Onze personnes sont hospitalisées, deux d'entre elles sont aux soins intensifs. Trois personnes sont décédées.

Cinq écoles primaires sont plus particulièrement touchées. On recense des éclosions dans cinq écoles primaires de la région pour un total de 46 cas, dont une vingtaine à l'école Masson de Danville. On ne parle pas de transmission à l'école mais qui proviendrait principalement des parents souligne les autorités.

Sans faire de lien direct ou vouloir ostraciser la population, la Santé publique ne peut ignorer le fait que c'est sur ce territoire où le pourcentage de personnes vaccinées est le plus bas avec 73% des gens adéquatement protégées.

La santé publique a rencontré les maires et des intervenants communautaires et scolaires afin de tenter d'endiguer cette flambée et rappelle aux citoyens l'importance de subir un test de dépistage à l'apparition des moindres symptômes.