Le gâchis Urban Meyer

Pour que toute équipe ait des chances de succès, particulièrement quand l’équipe en question s’embourbe dans son éternelle médiocrité, l’entraîneur-chef doit avoir le respect de ses joueurs. Chez les Jaguars, tout indique que l’expérience Urban Meyer deviendra vite un autre triste chapitre dans l’histoire de la franchise.

Meyer, considéré comme un génie dans les rangs universitaires après avoir mené deux programmes différents (Floride et Ohio State) à un championnat national, a été présenté en grande pompe en janvier dernier comme le nouvel entraîneur-chef des Jaguars.

Après la défaite de jeudi dernier face aux Bengals, Meyer n’a pas accompagné son équipe sur le vol de retour, préférant rester en Ohio pour voir ses petits-enfants.

Il s’est plutôt retrouvé dans un lieu public, au centre de photos compromettantes impliquant d’autres femmes que la sienne.

Soyons clair : ce que Meyer a fait n’a rien d’un crime. Le rayon de ses aventures personnelles n’appartient qu’à lui.

Là où il faut se poser des questions, c’est sur le message qu’il envoie à ses joueurs. Des joueurs de qui tout le monde exige un comportement exemplaire et qui voient leur entraîneur se la couler douce après une autre gênante défaite.

S’il est vrai qu’après un match du jeudi soir, les joueurs ont généralement congé le week-end, ce n’est pas le cas pour les entraîneurs, qui passent tout de suite à leur adversaire suivant. Encore moins quand leur club est 0-4...

Si au moins ce n’était qu’un incident de parcours, la clémence serait de mise. Sauf que depuis son arrivée à Jacksonville, Meyer a le don de se plonger dans l’embarras à répétition.

D’autres cas

Il l’a d’abord fait en embauchant le directeur de la performance sportive Chris Doyle, qui venait d’être accusé par les joueurs de l’Université de l’Iowa d’avoir tenu des propos racistes et d’avoir eu recours à des tactiques d’intimidation.

Il a ensuite hérité d’une amende de 100 000 $ de la NFL pour avoir enfreint les règles entourant le contact permis lors des entraînements.

Et que dire de sa supposée compétition de quarts-arrières au camp d’entraînement entre Trevor Lawrence et Gardner Minshew ? Les cartes étaient connues d’avance et Meyer a privé le jeune Lawrence de répétitions importantes avec les partants.

Bref, les photos qui sont devenues virales sur le web ne sont que l’un des symptômes d’un malaise qui semble bien plus grand.

Gros jeudi soir

Habituellement, cet espace est consacré au duel du jeudi soir. Il fallait revenir sur le cas Meyer, dossier chaud de l’heure dans la NFL, mais le match entre Rams et Seahawks demain soir devrait nous tenir en haleine.

Difficile d’imaginer les Rams en échapper deux de suite, mais dans l’environnement hostile de Seattle, tout est possible. La défensive des Rams embouteillera Russell Wilson.

DUEL DU JEUDI

LES FORCES EN PRÉSENCE

Rams de Los Angeles

Matthew Stafford | quart-arrière | 11 T, 2 INT, 1222 verge

Darrell Henderson | porteur de ballon | 2 T, 212 verges

Cooper Kupp | Receveur | 5 T, 431 verges

Seahawks de seattle

Russell Wilson | quart-arrière | 9 T, 0 INT, 1044 verges

Chris Carson | porteur de ballon | 3 T, 232 verges

Tyler Lockett | receveur | 3 T, 333 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Van Jefferson | Receveur, Rams

Photo AFP

Le receveur de deuxième année doit jouer un rôle plus important dans ce duel face aux Seahawks. Il n’a été ciblé que 18 fois cette saison et a capté 13 passes de Matthew Stafford pour une moyenne de 17,4 verges par réception. Face aux Seahawks, qui ont tendance à concéder de gros jeux, il risque d’être utilisé. Il faut que l’attaque aérienne se diversifie et Stafford a ciblé Cooper Kupp 46 fois, beaucoup plus que tous ses autres receveurs.

MA PRÉDICTION

Rams 20 - 17 Seahawks

1. Cardinals de l’Arizona 4-0

Semaine dernière : 5

Ils ont battu l’équipe que plusieurs voyaient comme la meilleure de la NFL en ce moment. Le trône leur revient. Du moins, temporairement, puisque la parité fait que personne ne s’installe au sommet longtemps. Kyler Murray joue du football digne d’un futur « MVP ».

2. Buccaneers de Tampa Bay 3-1

Semaine dernière : 2

Les Buccaneers n’ont pas joué un match extraordinaire face aux Patriots et ont perdu deux autres demis défensifs en Carlton Davis et Antoine Winfield. Par contre, ils ont gagné malgré leur tertiaire raboutée et Richard Sherman devrait prendre ses aises tranquillement.

3. Bills de Buffalo 3-1

Semaine dernière : 3

Fans des Bills, réjouissez-vous ! Votre équipe est la troisième seulement à compter deux blanchissages à ses quatre premiers matchs. Les autres, Baltimore en 2000 et Washington en 1991, ont terminé la saison en remportant le Super Bowl. Préparez le défilé sur Chippewa Street !

4. Packers de Green Bay 3-1

Semaine dernière : 4

Les Packers ont livré une autre performance convaincante, mais le malheur a quand même frappé à la porte. Le demi de coin Jaire Alexander, assurément parmi le top 3 à sa position dans la NFL, s’est blessé à l’épaule. Si les Packers perdent ses services à long terme, c’est une catastrophe potentielle.

5. Rams de Los Angeles 3-1

Semaine dernière : 1

Difficile d’expliquer la prestation décevante des Rams face aux Cardinals dimanche. L’équipe semblait sans vie. La défensive a été malmenée, Aaron Donald a été invisible et à l’attaque, Matthew Stafford s’est cherché quand Cooper Kupp n’était pas ouvert.

6. Chargers de Los Angeles 3-1

Semaine dernière : 10

Avec raison, tous sont émerveillés des performances de Justin Herbert. Il ne fait pas passer sous silence le travail de la défensive. Les Raiders se pointaient avec huit matchs de suite de plus de 400 verges d’attaque et les Chargers les ont limités à 251 verges et 13 premiers jeux.

7. Ravens de Baltimore 3-1

Semaine dernière : 8

Le pilote John Harbaugh a semé la controverse parce qu’avec le match dans la poche, il a demandé une course plutôt qu’un genou au sol. Il tenait à ce que les Ravens prolongent leur série de matchs avec au moins 100 verges au sol à 43. Il est où le problème ? C’est discutable, mais pas de scandale.

8. Browns de Cleveland 3-1

Semaine dernière : 9

Pour la deuxième année de suite, les Browns montrent un dossier de 3-1 après quatre matchs. Ça ne s’était pas produit depuis Mathusalem. En fait, depuis Belichick. Oui, quand le grand Bill portait des cotons ouatés orange et brun en 1995, bien avant ses capuchons des Patriots.

9. Chiefs de Kansas City 2-2

Semaine dernière : 13

Ce qui est bien, c’est que les Chiefs n’ont dégagé aucune fois face aux Eagles. En sept possessions, ils ont inscrit six touchés sur 31 premiers jeux et 471 verges. Ce qui est moins bien, c’est que leur défensive semble toujours incapable de freiner qui que ce soit.

10. Cowboys de Dallas 3-1

Semaine dernière : 12

On jurerait que le demi de coin Trevon Diggs a parié avec son frère, le receveur Stefon Diggs, qu’il capterait plus de ballons que lui en 2021. Le voilà avec cinq interceptions. C’est la première fois que ça se produit après quatre matchs depuis Darren Sharper, avec les Saints, en 2009.

11. Raiders de Las Vegas 3-1

Semaine dernière : 6

Les Raiders ont bien bataillé face aux Chargers malgré une première demie pénible. Il ne faut pas conclure trop vite qu’ils sont les mêmes bons vieux Raiders qui vont s’écrouler après un début de saison prometteur. Mais il faudra aller chercher ces gros matchs de division.

12. Seahawks de Seattle 2-2

Semaine dernière : 19

Russell Wilson a récolté une 100e victoire en carrière et aucun quart-arrière n’était arrivé à ce plateau plus rapidement que lui. Wilson a mis 10 saisons et quatre matchs pour y arriver, tandis que Peyton Manning détenait la marque auparavant en 10 saisons et 10 matchs.

13. 49ers de San Francisco 2-2

Semaine dernière : 7

Jimmy Garoppolo est encore blessé et espère ne pas rater trop de temps. On le lui souhaite aussi, parce que le troisième choix au total du dernier repêchage, Trey Lance, offre un potentiel athlétique démesuré. En relève, il a souvent manqué de précision, mais peut prendre son envol à tout moment.

14. Panthers de la Caroline 3-1

Semaine dernière : 14

Personne ne sait encore si l’expérience de Sam Darnold fonctionnera à long terme en Caroline. Ce qui est sûr, c’est que dans la défaite, il est devenu le premier quart-arrière de l’histoire à inscrire cinq touchés au sol à ses quatre premiers matchs. Dans une question quiz dans 20 ans, ça vaudra de l’or.

15. Bengals de Cincinnati 3-1

Semaine dernière : 17

La deuxième demie qu’a connue Joe Burrow face aux Jaguars, même sans le receveur Tee Higgins, démontre l’étendue de son potentiel. Sa précision est remarquable et les Bengals ont comblé un déficit de 14 points, ce qui était inimaginable il y a si peu de temps...

16. Broncos de Denver 3-1

Semaine dernière : 16

Teddy Bridgewater a subi une commotion cérébrale, mais même avant de tomber au combat, l’attaque en arrachait face aux Ravens et le quart-arrière était mal protégé. Consolation, le porteur recrue Javonte Williams continue de massacrer des opposants. Il sera spécial, celui-là.

17. Titans du Tennessee 2-2

Semaine dernière : 11

Là où les Titans sont méconnaissables par rapport aux deux dernières saisons couronnées de succès, c’est en protection de passe. Ils viennent de concéder au moins six sacs pour la deuxième fois en quatre matchs. En cinq présences dans la zone payante, ils n’ont inscrit qu’un touché.

18. Saints de la Nouvelle-Orléans 2-2

Semaine dernière : 15

Les Saints menaient par 11 points face aux Giants avec huit minutes à jouer. Même en forçant, c’était impossible de l’échapper ! Piste de solution : pourquoi ne pas cibler davantage Alvin Kamara dans le jeu aérien ? Aucune cible dimanche et 10 réceptions seulement cet automne.

19. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 1-3

Semaine dernière : 21

Les Patriots peuvent presque parler de victoire morale après leur revers de dernière minute face aux Buccaneers. Mac Jones progresse et la défensive tient son bout. Mais bon, probablement que Bill Belichick régurgiterait violemment à lire de telles phrases.

20. Équipe de Washington 2-2

Semaine dernière : 23

Taylor Heinicke ne sera fort probablement jamais l’avenir de la franchise de Washington, mais impossible de ne pas apprécier sa façon de jouer, avec total abandon de lui-même. Résilient, il improvise et dégaine, comme s’il avait dessiné le jeu sur sa main dans le caucus.

21. Vikings du Minnesota 1-3

Semaine dernière : 18

L’une des grandes priorités des Vikings cette saison était de reconfigurer la défensive contre la course. Après quatre semaines, cette défensive concède 135,5 verges au sol par match et vient d’en donner 184 aux Browns. L’attaque a quant à elle stagné pour une rare fois.

22. Colts d’Indianapolis 1-3

Semaine dernière : 24

Les Colts ont protégé Carson Wentz de la meilleure façon qui soit : en courant à 33 reprises pour 139 verges, dont 103 par le porteur Jonathan Taylor. Wentz s’est quant à lui débarrassé du ballon rapidement et a connu un premier match avec un touché par la passe et un au sol depuis 2019.

23. Giants de New York 1-3

Semaine dernière : 28

L’espoir renaît ! Daniel Jones a roulé à fond de train avec 402 verges par la passe malgré l’absence de Sterling Shepard et Darius Slayton. Enfin, les Giants ont impliqué le receveur recrue Kadarius Toney (six réceptions, 78 verges) et le porteur Saquon Barkley s’est levé.

24. Bears de Chicago 2-2

Semaine dernière : 27

Le porteur David Montgomery, blessé au genou, ratera quatre à cinq semaines. Une grosse perte ! Sinon, Justin Fields a mieux paru qu’à son premier départ. Il compte déjà neuf passes complétées qui ont franchi chacune au moins 10 verges dans les airs, contre deux pour Andy Dalton.

25. Steelers de Pittsburgh 1-3

Semaine dernière : 22

Ben Roethlisberger semble complètement fini, mais les Steelers n’ont pas véritablement une autre option viable. Mason Rudolph souffre d’excès de prudence avec le ballon, et confier les clés de l’attaque à Dwayne Haskins demeure un risque énorme. Le talent de bons receveurs est gaspillé.

26. Dolphins de Miami 1-3

Semaine dernière : 20

Les Dolphins se mesuraient à un adversaire (les Colts) qui accordait la sixième plus grosse moyenne de verges par jeu (6,3) et pourtant, ils n’ont généré que trois maigres verges par jeu. Jacoby Brissett n’a tenté qu’une passe de plus de 20 verges. On commence à s’ennuyer de Tua ?

27. Eagles de Philadelphie 1-3

Semaine dernière : 25

Après un début de saison encourageant, les Eagles viennent de se faire percer de 83 points et 850 verges à leurs deux derniers matchs. En attaque, ils sont productifs, mais les pénalités leur ont coûté trois touchés. Les Panthers, Bucs et Raiders les attendent. Ça sent la débandade.

28. Falcons d’Atlanta 1-3

Semaine dernière : 26

Les Falcons menaient par huit points au quatrième quart. Mais existe-t-il quelque chose de plus falconesque que de perdre une avance au quatrième quart ? Cette équipe semble détenir un abonnement à vie à ce triste scénario, peu importent l’entraîneur et le personnel en place.

29. Jets de New York 1-3

Semaine dernière : 31

Les Jets ont gagné et le quart recrue Zach Wilson a démontré de belles choses au quatrième quart en étirant des jeux pour donner la chance à ses receveurs de se démarquer. C’est exactement le genre de moment qui rappelle pourquoi les Jets l’ont repêché.

30. Lions de Detroit 0-4

Semaine dernière : 29

Les Lions ont atteint la zone payante à leurs trois premières possessions face aux Bears. Ils en sont ressortis avec aucun point ! Il y a aussi le centre Frank Ragnow qui s’est blessé, tout comme l’ailier défensif Romeo Okwara, dont la saison est foutue. Une autre journée horrible au bureau.

31. Texans de Houston 1-3

Semaine dernière : 30

Les Texans ont bouclé la première demie face aux Bills avec -23 verges nettes par la passe. Un tel cataclysme n’avait pas été vu depuis le 21 novembre 1999, quand les Eagles avaient commis la même ignominie face aux Colts. Se plonger dans le passé permet d’oublier le douloureux présent.

32. Jaguars de Jacksonville 0-4

Semaine dernière : 32

Les Jaguars ont gaspillé une avance en deuxième demie pour une deuxième semaine de suite. Au moins, Trevor Lawrence a montré des signes de progrès, contrairement à son patron Urban Meyer, qui s’est offert des vacances après le match. Le pauvre semble avoir déjà décroché.