Le nouveau pont de Sherbrooke se nommera le pont des Grandes-Fourches

La population de Sherbrooke a parlé: le nouveau pont des Grandes-Fourches gardera le même nom.

Plus de 4 000 Sherbrookois et Sherbrookoises se sont exprimés dans le cadre d'un sondage web effectué du 3 au 17 septembre dernier.

Mais même si ce sont les citoyens qui ont tranché, ce choix est loin de faire l'unanimité auprès des élus et de la communauté autochtone de Sherbrooke.

«Si on additionne le pont Onigan et le pont des Premières-Nations, on arrive à près de 50 % des Sherbrookois qui désire avoir un nom en rapport avec l’histoire et les autochtones» a fait remarquer le conseiller Vincent Boutin.

La communauté autochtone parle même d’un rendez-vous manqué.

La construction de nouveau pont devrait être terminée vers la fin de l’année 2022.