Le recomptage de 60 000 bulletins de vote est commencé à Trois-Rivières

Le nouveau comptage des bulletins de vote de l’élection fédérale du 20 septembre est en cours à Trois-Rivières. La circonscription a été remportée par le bloquiste René Villemure qui devançait de 92 voix le conservateur Yves Lévesque.

Pas moins de 15 équipes de deux personnes, composées de représentants du Bloc québécois et du Parti conservateur, ont entrepris de revoir un à un les quelque 60 000 bulletins de vote.

Chaque équipe devrait être en mesure d’en examiner environ mille chaque jour. Le travail se déroulera de 9 h à 18 h, possiblement jusqu'à jeudi. Les voix de tous les candidats seront recomptées même si la lutte pour la victoire se fait entre le bloquiste vainqueur René Villemure et le conservateur Yves Lévesque. Le mince écart est actuellement de 92 voix.

«D'abord, il va y avoir une vérification des votes qu'on dit rejetés pour que les partis puissent s'entendre, parce qu'à chaque table, on a un représentant de monsieur Villemure et un de monsieur Lévesque. Ils vont regarder les bulletins de vote. S'ils s'entendent, le bulletin est mis de côté et voté. S'il y a imbroglio, à ce moment-là, le bulletin est contesté. Il sera amené au juge qui prendra une décision», a expliqué le directeur de scrutin, Robert Ricard.

Pour minimiser les risques d'un bris du secret du vote, les boîtes de scrutin sont amenées en nombre limité sur les lieux du dépouillement, en fonction de la cadence du travail.

Le directeur de scrutin indique que les résultats seront publiés au fur et à mesure du dépouillement sur le site d'Élections Canada.