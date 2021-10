«L’épicerie» souffle 20 bougies d’anniversaire

Depuis déjà 20 ans, L’épicerie décortique le contenu de nos paniers de supermarchés. Sans prétention ni jugement, toujours avec rigueur, le rendez-vous du mercredi soir a suivi les modes et parfois lancé les tendances qui ont empli nos assiettes au fil des ans. Discussion avec les animateurs Johane Despins et Denis Gagné, qui sont d’avis que L’épicerie pourrait durer encore 50 ans.

Les chiffres sont impressionnants et parlent d’eux-mêmes. L’épicerie, c’est 920 émissions étalées sur deux décennies, en ondes 50 semaines par année, 2478 reportages originaux, 142 tests de goût et 154 bancs d’essai.

C’est aussi deux coanimateurs, Denis Gagné, présent depuis le début de la toute première saison, et Johane Despins, arrivée à l’automne 2007 pour succéder à Marie-Josée Taillefer, laquelle avait été en poste les cinq premières années.

À l’origine, un pilote avait été tourné dans un camion de cantine mobile avec Denis Gagné et Josée di Stasio, mais celle-ci s’étant fait offrir un concept à son nom à Télé-Québec, elle a quitté le projet.

L’homme ne s’en plaint pas : il affirme avoir trouvé sa douce moitié «cathodique» en Johane Despins, une «bibitte à sucre» comme lui. La complicité du tandem s’est souvent matérialisée en nominations aux galas Artis (pour lui, elle ou les deux) et Gémeaux (où ils ont été cités dans leur catégorie 18 fois, et sacrés gagnants deux fois).

«On ne passe pas nos fins de semaine ensemble, mais on a des liens tissés depuis de nombreuses années», précise Denis Gagné.

Évolution

L’idée de L’épicerie venait simplement, au début des années 2000, du service de l’information de Radio-Canada, qui constatait avoir à son antenne des tribunes consacrées à diverses thématiques (science, enquête, agriculture, etc.), mais aucune vouée à l’alimentation et la santé, dans une formule documentaire.

«Le réalisateur-coordonnateur Mario Hinse, un des "pères" de l’émission, avait vu en Angleterre une émission qui s’appelait Two Fat Ladies, se remémore Denis Gagné. C’était deux femmes en Harley-Davidson qui se promenaient à travers la campagne britannique pour aller rencontrer des producteurs et des chercheurs...»

L’inspiration était trouvée. Et c’était parti pour 20 ans d’éclairages, de mises au point et d’apprentissages hebdomadaires sur la bouffe et ses multiples côtés cachés.

«L’émission a évolué, et il y a des choses qui n’ont pas changé, observe Johane Despins. Ç’a tellement bougé dans ce domaine! Les préoccupations des consommateurs ont changé. Par exemple, on ne peut maintenant plus dissocier l’alimentation de l’environnement...»

Au fil du temps, les troupes de «L’épicerie» ont traité des vagues de «sans» (sans gluten, sans gras, sans sel, sans sucre), de l’achat local, de la provenance des aliments, de différents régimes (comme le keto), et ont incité les gens à cuisiner eux-mêmes, question d’éviter les aliments transformés.

«Mais, encore là, les produits transformés ont tellement évolué, qu’on ne peut plus juste dire qu’ils sont mauvais, nuance Johane Despins. Il y a maintenant des choses très intéressantes en épicerie, dans les produits transformés. Ça bouge sans arrêt! Les études évoluent, la science aussi...»

Vrai impact

«L’épicerie» occupe ses hôtes à temps plein. Despins et Gagné enregistrent leurs reportages chacun de son côté, mais se rencontrent en réunion plusieurs fois par semaine, dont impérativement le lundi matin, en mode virtuel depuis le début de la pandémie, avec leurs cinq réalisateurs et quatre journalistes à la recherche.

L’équipe s’est retrouvée «en présentiel», la semaine dernière, pour la première fois depuis mars 2020, pour les premiers tournages de leur 20e saison qui s’amorce. «On était excités comme des puces!», trépigne Johane Despins.

Johane Despins et Denis Gagné sont catégoriques : il existe véritablement un impact attribuable à L’épicerie dans le domaine de la nourriture dans la Belle Province.

«Dans le meilleur des mondes, les commerçants voudraient qu’on leur dise quels sont nos sujets au moins une semaine à l’avance, parce qu’ils voudraient emmagasiner les produits mentionnés, mentionne Johane Despins. D’autres entreprises ont souffert de critiques qu’on a pu leur adresser. Nos bancs d’essai ont aidé des compagnies à vendre beaucoup de grille-pain ou de couteaux! (rires)»

Denis Gagné opine. «On a eu une influence sur les grandes tendances. Les sacs d’épicerie, on a été dans les premiers à en parler, à soulever le fait que ça n’avait aucun sens d’utiliser un sac à usage unique, qui allait prendre de 400 à 600 ans à se décomposer dans l’environnement. Tranquillement, les mentalités ont changé. Les épiciers ont commencé à facturer cinq sous du sac, puis ils les ont carrément retirés. Et les gens se sont habitués. On a aussi eu un impact sur la malbouffe dans les écoles secondaires et sur les patates pilées en flocons dans les hôpitaux et les CHSLD! On voit qu’il y a un pouvoir d’influence.»

Frigos vs glacières

Les deux complices assurent ne rien devoir à personne. Aucune corruption ne se trame dans l’arrière-cuisine de L’épicerie! «Tout ce qu’on montre à l’écran, on l’a acheté et payé», jurent-ils.

«On rêverait de faire un banc d’essai avec des frigos, mais on n’a pas les moyens de les acheter et de faire les tests, même si beaucoup de compagnies nous proposent de nous en donner. Alors, on parle des glacières!», insiste Johane Despins en riant.

Dans leur vie personnelle, L’épicerie a aussi modifié les quotidiens de Johane et Denis aux fourneaux. Elle, mariée à un chef de formation, a diminué sa consommation de viande, de crème et de beurre. Lui a mis la pédale douce sur les boissons gazeuses en réalisant leur teneur en sucre, a adapté la cuisson de ses légumes pour les rendre plus «al dente» et s’est conscientisé aux notions de suremballage, de gaspillage alimentaire et de compostage. Or, tous deux ne peuvent néanmoins se passer de dessert...

Et n’allez pas croire que le duo en a marre de son mandat.

«La télé va peut-être mourir avant L’épicerie!», analyse Johane Despins.

L’épicerie entame sa 20e saison ce mercredi 6 octobre, à 19 h 30, à ICI Télé.