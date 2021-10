Les clients d’Habitations Trigone toujours protégés

Les clients d’Habitations Trigone peuvent se rassurer : leurs maisons sous la protection de l’organisme Garantie de construction résidentielle (GCR) demeureront protégées, malgré les déboires de l’entreprise de construction.

«Des consommateurs qui sont actuellement propriétaires d'une habitation construite récemment par cette entreprise ont pu se questionner dans les derniers jours quant à leurs protections. [...] Nous désirons les rassurer: même si l'entreprise a perdu ses licences, le plan de garantie obligatoire continue de s'appliquer et ils sont toujours protégés», a assuré le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante.

Rappelons qu’Habitations Trigone, l’un des plus importants bâtisseurs d’édifice de la province, a vu toutes ses licences et celles de ses firmes associées être suspendues par la Régie du bâtiment du Québec, le 30 septembre dernier. Ces firmes étaient derrière des projets immobiliers totalisant 22 000 unités sur les 11 dernières années.

Épinglée à plusieurs reprises par des reportages de Radio-Canada, Habitations Trigone a perdu ses licences en raison de nombreux manquements, incluant des centaines de vices répertoriés sur ses chantiers.

Malgré tout, «les bâtiments construits par l'entreprise et garantis par GCR le demeurent, et ce, selon les durées et modalités prévues au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs», a indiqué l’organisme mardi matin.

Les clients d’Habitations Trigone qui se poseraient des questions sont invités à contacter GCR au 1 855-657-2333 ou par courriel à info@garantiegcr.com.