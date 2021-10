Louise Harel veillera à la valorisation de la langue française à Montréal

L’ancienne ministre Louise Harel aura pour nouvelle mission de promouvoir et valoriser la langue française à Montréal. Elle a été nommée mardi au poste de présidente du comité de suivi du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal.

• À lire aussi: Ensemble Montréal veut encourager la pratique du vélo

• À lire aussi: Valérie Plante: «Cette campagne-là, j’avais hâte de la faire»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l’annonce par communiqué mardi matin.

Le comité de suivi, que présidera Mme Harel, veillera à l’application du plan d’action présenté par la Ville en mars dernier, qui a pour objectif de valoriser la langue française dans la métropole.

«Pendant toute ma vie, je me suis engagée à valoriser et protéger notre langue, particulièrement à Montréal. Ce nouveau poste me permettra de poursuivre ce combat pour que la langue [...] puisse rayonner encore longtemps au Québec et dans notre belle métropole», a déclaré Mme Harel.

Le rôle de celle-ci sera complémentaire à celui du commissaire à la langue française, dont la création a également été annoncée par l’administration Plante lors du dévoilement de son plan d’action.

Mme Harel avait été députée de la circonscription d’Hochelaga à l’Assemblée nationale pendant 27 ans, en plus d’avoir occupé des postes de ministres sous trois gouvernements. En 2009, elle s’était portée candidate aux élections à la mairie de Montréal, qu’elle a toutefois perdues.

En plus de cette annonce, Mme Plante, qui est candidate à sa propre réélection, a également promis de créer, dans un prochain mandat, un «prix de reconnaissance» honorant une personne ayant contribué à la promotion du français dans la métropole.

À VOIR AUSSI