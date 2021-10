Procès pour entrave: l’antimasque accusé veut être payé

L’antimasque détenu et accusé d’entrave veut recevoir de l’argent pour l’obligation de se couvrir le visage, a-t-il répété à cinq reprises à son procès, aujourd'hui.

• À lire aussi: Procès d'Amalega Bitondo: une journée surréelle à la cour

• À lire aussi: Un antivaccin arrêté à la cour municipale

«J'ai le droit de magasiner sans masque, tout décret qui empêche ça viole ma liberté. Je suis une victime. Le gouvernement me doit réparation», a lancé François Amalega Bitondo aujourd'hui, à la cour municipale de Montréal.

Cet ex-professeur de mathématiques de 43 ans témoignait à son procès pour entrave à la police à la suite d’un événement survenu en mars dernier dans une épicerie. Refusant de porter le masque, il avait été interpellé par des agents de la paix. Sa résistance à son arrestation lui avait valu une accusation d’entrave, alors que huit policiers avaient été mobilisés pendant plus de trois heures.

Pour Amalega Bitondo, l’État – donc les contribuables – devrait le dédommager pour les inconvénients liés au port du masque dans certaines circonstances. Et ce, même s’il refuse de porter le masque.

De l’argent

«Le gouvernement me doit réparation pour ce qu’il me fait», a lancé l’accusé.

Et pour «prouver» son point, il s’est lancé dans une longue tirade contre les mesures sanitaires. Comparant le masque à une religion puis à un acte médical, le complotiste qui nie la pandémie a ensuite isolé des déclarations des autorités pour étayer ses propos, faisant fi de toutes les nouvelles connaissances scientifiques sur la COVID-19.

«Mon travail, c’est d’amener les enfants à penser, pas à réciter», a-t-il ajouté, donnant un indice sur les raisons qui l’ont poussé à manifester devant des écoles pour convaincre des jeunes de refuser le vaccin.

Amalega Bitondo a ensuite cité les chartes des droits et libertés, en donnant sa propre interprétation pour justifier sa volonté personnelle de ne pas porter le masque, qu’il a comparé au voile religieux.

«Je suis soumis à la torture, c’est comme si on me forçait à manger mes excréments, a-t-il assuré. Je dois avoir réparation.»

En plus de demander de l’argent, il a également demandé d’être acquitté.

Sa volonté

Le procureur municipal Hugo Lalonde a pour sa part tenté de recadrer le débat ce matin. Car le juge n’a pas à trancher sur la validité des décrets gouvernementaux, mais doit plutôt décider si Amalega Bitondo est coupable d'entrave au travail des policiers.

Et pour être certain de l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime, Me Lalonde lui a demandé s’il savait qu’il pouvait faire son épicerie en ligne, et pourquoi il n'avait pas usé de ce moyen ce jour-là.

«Parce que je veux la faire en personne, c’est un droit», a répondu Amalega Bitondo, ajoutant que c’était aux autres à s’adapter à ses volontés.

Le juge Randall Richmond rendra son verdict cet après-midi.

Amalega Bitondo est en détention préventive parce qu’il ne s’était pas présenté à son procès la semaine dernière en raison de son refus de porter le masque pendant ses déplacements à la cour.

À VOIR AUSSI