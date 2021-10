Une deuxième personne victime de racisme dans un même dépanneur de Québec

La police de Québec enquête présentement sur un deuxième cas de propos racistes lancés par la même caissière d’un dépanneur de Québec.

Une deuxième personne soutient avoir été victime d’insultes racistes, et ce, la même journée où une famille attikamek a été injuriée.

Cette fois, un homme d’origine arabe se serait fait traiter de terroriste.

Vers 21 h samedi soir, Yassine Ben Abed s’est arrêté au dépanneur Proxi, de l’avenue Jules-Verne, pour y acheter des boissons énergisantes. Il indique que la caissière l’a ignoré quand il est entré dans le commerce et qu’elle s’est finalement dirigée à la caisse après de longues minutes.

Elle s’est mise à chuchoter et M. Ben Abed a entendu le mot «terroriste». Il lui a demandé de préciser sa pensée.

«Toi, tu fermes ta gueule, esti de terroriste [...] Va voir ta face, tu ressembles à un terroriste», lui aurait-elle lancé, raconte M. Ben Abed.

L’homme, qui habite à Deschambault-Grondines, s’est défendu. «Je lui ai dit: “Moi, je ne suis pas terroriste, mais toi, tu es raciste”», dit-il, avouant l’avoir envoyée promener en réaction à de telles insultes.

À sa sortie du commerce, l’homme a contacté le 911, mais comme les propos n’étaient pas de nature criminelle, on lui a répondu qu’il n’y avait rien à faire.

Le SPVQ a toutefois confirmé mardi qu’une enquête est en cours afin de déterminer si une infraction criminelle a été commise.

Congédiée

Yassine Ben Abed a pris le temps de déposer une plainte à la police de Québec. Tout comme la famille attikamek, il compte aussi s’adresser à la Commission des droits de la personne, qui a d’ailleurs rendu deux décisions récentes en semblable matière (voir plus bas).

L’entreprise Harnois Énergies, qui possède le dépanneur, a confirmé le congédiement de l’employée à l’origine des deux incidents.

«C’est la même personne et elle a été congédiée. C’est inadmissible. Nos employés sont au courant de nos politiques, mais nous allons répéter le message», a reconnu le porte-parole Félix Massé. Selon lui, le propriétaire était même déjà intervenu à l’endroit de la caissière en poste depuis moins d’un an.

Pour l’avocat François-David Bernier, les deux incidents sont assez graves pour faire l’objet de plaintes à la Commission des droits de la personne. Reste à voir par contre si les autorités policières pourront agir.

«Dans le combat contre le racisme, sur les questions de dénigrements, nous ne sommes pas tant équipés. Il n’y a pas grand-chose à faire. Honnêtement, ça n’aide pas la lutte au racisme», fait valoir Me Bernier.

DES INCIDENTS RACISTES PUNIS

Le Tribunal des droits de la personne a récemment rendu deux décisions en matière de racisme.

24 septembre 2021 : Le Tribunal a ordonné à Véronique Bédard-Lafrance de verser plus de 15 000 $ à une famille musulmane pour dommages moraux et punitifs, à la suite de propos et gestes discriminatoires à son endroit. L’incident est survenu dans un restaurant de Sainte-Foy.

16 juillet 2021 : Le Tribunal a ordonné à Steve Poirier, vice-président de l’entreprise Toitures Poirier & Fils, de verser près de 4000 $ à Daniel Pena, qui est d’origine mexicaine, en dommages moraux et punitifs, à la suite de propos discriminatoires à son endroit. M. Pena était, à ce moment, livreur pour une autre entreprise. Il effectuait une livraison sur le chantier de M. Poirier lors de l’incident.

— Avec Jean-François Racine