Saint-Jean-sur-Richelieu: une ado de 16 ans manque à l’appel depuis deux jours

La police demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis deux jours, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dimanche soir, Mégane Jetté devait se rendre à Montréal ou à Longueuil, pour ensuite revenir chez elle le soir même, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Sa famille n’a pas eu de nouvelle depuis et ce n’est pas dans ses habitudes. Ses proches craignent pour sa sécurité», a fait savoir le sergent Jérémie Levesque, porte-parole de la police de Saint-Jean.

Mégane Jetté mesure 1,65 mètre (5 pi 4 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux tressés bleus et bruns et les yeux bleus. Elle a de faux cils et plusieurs perçages.

Au moment de sa disparition, l’adolescente avait un sac Puma noir, une sacoche noire et portait un manteau en vinyle rouge.