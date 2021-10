Une application populaire au Québec pour prévenir le vol de vélos

Avec l'augmentation de la popularité du vélo pendant la pandémie, les vols ont aussi augmenté. Pour contrer ce fléau, la ville de Sherbrooke a décidé d'adopter l'application mobile Garage 529.

«C'est fou, sur depuis la pandémie ! Il y a des gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils ont vu des vélos laissés sur le bord du chemin et qui trainent depuis plusieurs jours !» a expliqué la conseillère municipale Danielle Berthold.

Le principe de l’application est simple, il faut premièrement enregistrer son vélo et ses caractéristiques, joint d'une photo, dans l'application. Si jamais le vélo enregistré est volé, la victime n'aura qu'à signaler la disparition du vélo aux autres utilisateurs de l'application en appuyant sur un simple bouton. Originaire de Seattle, l'application a été adoptée par plusieurs corps policiers de la province, dont le Service de police de la Ville de Montréal.

« Ce sera comme si des milliers de personnes surveilleront les vols», a ajouté la conseillère municipale de Sherbrooke.

Pour le propriétaire du Café-Vélo des nations, Francois Rancourt, la venue de cette application est positive.

« Plusieurs clients venaient nous voir avec des fiches descriptions lorsqu'ils se faisaient voler leur vélo, mais on retrouvait rarement les vélos. Avec l'application, la communication sera grandement améliorée ! [...] Il faudra simplement que les gens téléchargent l'application pour que le principe fonctionne.»

L'application Garage 529 est disponible dès maintenant tant pour IPhone qu'Androïd, et ce, partout au Québec.