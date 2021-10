Vivre avec un proche qui souffre d'un problème de santé mentale

Le documentaire de trente minutes Garder la cap, disponible sur la page Facebook du réseau Avant de craquer, est à propos de trois jeunes qui vivent avec une personne ayant un trouble de santé mentale.

Ce court-métrage souhaite déstigmatiser les problèmes de santé mentale et ses impacts sur les amis et la famille.

Joany Roussel, une jeune femme ayant une mère avec des troubles de santé mentale, est une des protagonistes du documentaire. Sa mère a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire il y a quelques années.

«Ça a été difficile pour moi de comprendre jusqu’au moment du diagnostic, donc en ayant le diagnostic, évidemment les choses ont changé», dévoile-t-elle.

«Ça a permis de travailler là-dessus, et de comprendre un peu plus pourquoi elle était ainsi, donc il y a eu beaucoup de hauts et de bas, ça dépendait aussi des moments. C’était très instable au niveau de ses humeurs», dit-elle.

C'est vers l'âge de 10 ans que la jeune femme a pris conscience qu'il y avait un problème dans sa famille.

«J’ai dû prendre des responsabilités très jeune», dit Mme Roussel.

«J’ai des petits frères. On est six dans la famille. Moi je suis la troisième, donc au niveau des responsabilités, des repas et des tâches à la maison comme le lever le matin pour aller à l’école, c’est moi qui étais en charge parce que ma mère n’était pas toujours disposée», se rappelle-t-elle. «Ça a eu une grosse répercussion sur ma vie.»

Des ressources accessibles

Mme Roussel déplore que ça fasse seulement deux ans qu'elle sait qu'il y a des ressources disponibles aux membres de l'entourage des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

«Avoir su plus tôt, évidemment que je serais allée chercher l’aide nécessaire», dit Mme Roussel.

«C’est pour ça qu’aujourd’hui j’en parle ouvertement. J’ai décidé de sortir de ma coquille et de partager mon histoire pour aider les gens dans une situation similaire et les inciter à aller chercher de l’aide parce que sans outil, ce n’est pas toujours facile», dit la jeune femme.

À un certain moment, Joany Roussel a même dû couper les ponts avec sa mère.

«On a repris contact il n’y a pas tellement longtemps, ça fait peut-être un an ou deux», dit Mme Roussel.

«Moi de mon côté, j’avais mon lot de problèmes, j’ai ma vie et mes responsabilités», ajoute-t-elle. «Pendant un moment, j’ai dû couper les ponts parce que moi-même j’ai vécu une dépression. J’ai dû me remettre sur pied et me refaire une santé. Je voulais toujours m’impliquer, mais quand on ne va pas bien, c’est dur d’aider quelqu’un quand nous-mêmes on a de la difficulté à s’aider.»

Joany Roussel est heureuse de pouvoir aujourd'hui faire partie de la solution.

«N’hésitez pas à regarder le documentaire, ça vaut la peine.»