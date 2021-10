1 employé sur 10 non vacciné à la DPJ de l’Estrie

Près de 10% des employés de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l’Estrie ne sont toujours pas adéquatement vaccinés, faisant craindre des bris de service à quelques jours de la date butoir du 15 octobre.

Comme leurs homologues du réseau de la santé, les intervenants de la DPJ qui œuvrent auprès des jeunes et de leurs familles devront être adéquatement vaccinés pour demeurer en poste.

Or, en date du 28 septembre, 90% des employés en Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse / Centre de réadaptation de l'Estrie étaient adéquatement vaccinés, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Il s’agit d’un taux 5% moins élevé que la moyenne québécoise pour ces travailleurs. Selon les données recueillies par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l'Estrie, il y aura au moins 54 employés qui œuvrent directement auprès des jeunes et de leurs familles qui ne seront pas adéquatement vaccinés le 15 octobre prochain.

Cela représente donc plus de 300 suivis de dossier qui pourraient être affectés.

La pression sur les employés qui seront en poste risque aussi d'être beaucoup plus grande.

«Si on prend l'exemple du Centre de réadaptation Val-du-Lac de Sherbrooke, si on a une vingtaine d'éducateurs qui sont absents à cause de ce décret-là, ça veut dire que c'est les autres qui devront faire du temps supplémentaire pour donner les services à la population et prendre soin de ces jeunes-là et aider leurs familles, a expliqué le représentant de l'APTS-Estrie Danny Roulx. C'est clair qu'on va augmenter la charge de travail sur ces gens-là, et ça, ce n'est pas négligeable.»

Les familles vulnérables pourraient donc le devenir davantage. Tout cela survient dans un contexte où, en Estrie, la liste d'enfants qui attendent d'être évalués et orientés par la DPJ s'élève au nombre de 486.

Le CIUSSS de l'Estrie devrait, la semaine prochaine, faire le point sur tous les éléments entourant la vaccination obligatoire et les impacts à prévoir sur l'offre de services dans certains secteurs.

