ROY, André



À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 16 septembre 2021, est décédé à l'âge de 91 ans Monsieur André Roy, demeurant à Sorel-Tracy.Monsieur Roy laisse dans le deuil, son amie de coeur Madame Carmen Lemieux, ses enfants: feu Michel, Serge, Denis (Olive Cassandra Murray), Lyne (Réal Simard) et Sylvie (Gontrand Bérubé).Monsieur Roy laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Annie, Jean-François, Laurier, Marc-André, Jean-Michel, Julien et Valéry, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse (Jean-Charles Rousseau), sa belle-soeur Laurence Rousseau, son beau-frère Antoine Papillon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.La famille de Monsieur Roy recevra les condoléances au salon4967 RUE LEGENDRECONTRECOEUR QC, J0L 1C0Tél: (450) 587-2233le lundi 11 octobre 2021 à compter de 12h30. Un temps de prières aura lieu au salon à 14h.La famille désire remercier le personnel du 2D de l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy pour les bons soins prodigués.