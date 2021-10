LANGLOIS, Jacqueline



À Montréal, le 29 septembre 2021, s'est éteinte Jacqueline Langlois, épouse de feu Marcel Tremblay, ing.Elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe (Elaine Szabo) et Isabelle (David Whitaker), ses petits-enfants Emilie et Rosalie Tremblay et Claire et Michael Whitaker, son frère Gilles (feu Flora Mailhot) de même que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 octobre de 14h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 17 octobre de 14h à 17h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7(Stationnement intérieur gratuit)Veuillez noter qu'étant donné les mesures sanitaires, un maximum de 50 personnes est autorisé simultanément à l'intérieur du salon.La famille demande que les visiteurs soient pleinement vaccinés.