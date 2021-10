BLAIS LATTARO, Aline



À Laval, le 30 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Aline Blais Lattaro, épouse en premières noces de feu Maurice Paradis et en secondes noces de feu Léon Lattaro et mère de feu Daniel et feu Jean.Elle laisse aussi dans le deuil ses enfants Anne (Gérard), Sylvain (Sylvie), Maurice, Yvan (Joanne), Pierre, Monique (Tony), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil,le lundi 11 octobre 2021, à compter de 13h00, suivi de la cérémonie à 15h00.