POIRIER, François



À Blainville, le 25 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. François Poirier, époux de Mme Hélène Beauregard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Michel (Yanina Brais) et Sylvain (Anne-Marie Pierrot), ses deux petites-filles Joëlle et Camille, son frère Richard (Yolande Milette) et ses soeurs Monique (feu Claude Nadeau), Louise (Ghyslain Goulet), Rita (Paul Desjardins), sa belle-soeur Lucile Beauregard, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 octobre de 19h à 22h ainsi que le lendemain dès 10h30 au:STE-THÉRÈSEUne liturgie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé.