BOUCHARD, Cécile



À Montréal, le 28 septembre 2021, est décédée Cécile Bouchard, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil sa nièce et filleule Caroline Gobeil, son beau-frère Mario Gobeil (feu Thérèse Bouchard), ses filleuls Sinarith Heng et Sinaren Heng, ainsi que plusieurs parents et amis.Elle sera exposée au salon :5301, BOUL. DÉCARIE, MONTRÉALvendredi le 8 octobre de 18h à 21h etsamedi 9 octobre de 9h30 à 11h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 9 octobre à 12h en l'église St-Antonin, suivies de l'inhumation.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Floralies Lasalle.