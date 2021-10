CHOUINARD, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que l'on vous annonce le décès de monsieur Marcel Chouinard, décédé à la Résidence au Coeur d'Or, le 11 septembre 2021 à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Nicole, Alain, Sylvain et Line, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Monsieur Chouinard laisse également un frère et une soeur ainsi que d'autres parents et amis. Il fut prédécédé de son frère André et de sa soeur Thérèse.Il aura une cérémonie en privé, à une date ultérieure.Lasituée aude même que tous les points de service, offrent à la famille éprouvée leurs plus sincères condoléances.