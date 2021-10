DIONNE, Gemma



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gemma Dionne, survenu le 26 septembre 2021, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Gérald) et Alain (Karyna), ses petits-enfants, Xavier, Valérie, Adèle, Renaud, Flora et Henri, son arrière-petit-fils Arnaud, ses frères, Pierre (Louise) et Émilien (Monique), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 13 octobre 2021, de 14 h à 16 h, suivra une liturgie de la Parole en la chapelle de la Coopérative Funéraire du Grand Montréal. Si vous ne pouvez être présent sur place la famille vous invites, pour y assister via le site internet du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.La famille tient à remercier l'équipe du département de l'hémodialyse et l'équipe des néphrologues de l'hôpital La Cité de la Santé.Les services funéraires ont été confiés à la :