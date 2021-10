PAYETTE, Monique



À Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Monique Payette, épouse de feu Léo Mailhot et mère de feu Normand et de feu Francine.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (François Maker), ses deux petites-filles Joliane et Audréanne, ses quatre arrière-petits-enfants Léo, Élisabeth, Hugo et Elie, ses soeurs Claudette (feu Normand) et Marie-Paule (Gilbert), plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le jeudi 7 octobre de 10h à 14h, à la :Les funérailles suivront en l'église de St-Roch de L'Achigan à 14h et de là au cimetière du même lieu.À la demande de la famille, des dons à Diabète Québec seraient grandement appréciés.