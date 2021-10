LAURIN, Jacqueline



À Montréal, le 29 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jacqueline Laurin.Elle laisse dans le deuil ses frères Gerald époux de Geraldine Pograniczny et Roger époux de Huguette Vanier, ses neveux et nièces, leurs conjoints et leurs enfants ainsi que plusieurs amies.Ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées à l'église de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys au 286 rue Edgar, Ile des Soeurs (Verdun) le samedi 9 octobre à 11:00. La famille sera présente à l'église à compter de 10:00.Pas de fleurs. Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don au Fonds de recherche Thérèse Vanier sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) de l'Université Laval.