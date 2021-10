CÔTÉ, Suzanne



C'est avec tristesse que nous vous apprenons le décès, survenu à Longueuil le 2 octobre 2021, de Suzanne Côté, née le 11 novembre 1935. Elle était l'épouse de feu Claude Lafortune.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Hélène Brodeur), Frédérique (Gérald Théorêt) et Nathalie, ses petits-enfants Guillaume (Élizabeth), Dominique (Sarah), Raphaëlle (Thierry), Catherine (Roy), Nicolas, Margot (Justin) et François (Mathilde) ainsi que ses deux arrière-petites-filles, Clara et Florence.La famille vous accueillera au :le dimanche 10 octobre de 14h à 17h et le lendemain de 10h à 12h. Les funérailles auront lieu à l'Église Saint-Antoine-de-Padoue, 55 rue Sainte-Élizabeth à Longueuil, le lundi 11 octobre à 14h.