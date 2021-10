SHERIDAN (née Patenaude)

Thérèse



À Greenfield Park, le 6 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Patenaude, originaire de Sorel, épouse de M. Gérard Sheridan, décédé en 2015.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, ses filles Johanne (Robert Garcia) et Marie (Gilles Normandin, décédé en 2012), ses petits-enfants Nancy, Mathieu et Olivier, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.À sa demande, ses enfants lui rendront un dernier hommage dans l'intimité.