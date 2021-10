MERIZZI, Bertrand



À St-Eustache, le 28 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Bertrand Merizzi, époux de feu Mme Rose Merizzi en premières noces et de Mme Rita Dicaire (née Beauchamps) en secondes noces.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Pierre-Yves (Marie-Andrée) et feu Serge (Colette), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Hélène), ses neveux et nièces, sa belle-famille, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu à une date ultérieure.www.salonsfunerairesguay.com