POUPART, Hélène



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Hélène Poupart, survenu le 29 septembre 2021, à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de M. Jacques Valade.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Caroline Valade (Christian Fiset) et son fils Patrice Valade (Stéphanie Carlos), ses frères Gilles Poupart (France Bernier) et René Poupart, ses petits-enfants Jonathan Fiset et Stéphanie Fiset, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 12 octobre 2021 de 13h à 16h à la:Suivra ensuite la cérémonie en la chapelle de la Coopérative à 16h.