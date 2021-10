GADBOIS-BLANCHETTE Pauline



À Longueuil, le 30 août 2021, est décédée, à l'âge de 87 ans, Pauline Gadbois-Blanchette, fille d'Aline Comtois et d'Alphonse Gadbois.Elle laisse dans le deuil son mari Régent Blanchette, ses enfants France, Luc et Maryse ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Laurence, Mathilde, Éloïse, Coralie, Virginie, Paul, Odyle, Louis et leurs conjoints ainsi que son arrière-petit-fils Mathéo.Elle laisse aussi ses soeurs Monique et Claudette Gadbois, ses belles-soeurs Yolande Blanchette, Aurore Rainville et Denise McGowan, son beau-frère Claude Blanchette et de nombreux neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu le dimanche 17 octobre 2021 à la :La famille recevra les condoléances de 13h à 17h avec une capacité maximale de 50 personnes à la fois. Il y aura une cérémonie à 17h pour la famille seulement (pandémie oblige) mais ceux qui le désirent pourront y assister de façon virtuelle en allant sur le site de la Coopérative.