BERNARD, Paul



À St-Hyacinthe, le 2 octobre, est décédé monsieur Paul Bernard, autrefois de St-Pie, époux de feu Régine Quintal et père de feu Michel Bernard.Il a travaillé près de 50 ans à la tête de son entreprise '' Les encans de la Ferme''.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Alain, Claire, Denise (Michel Labrie), France (Jacques Perreault), Pierre et Dominique, tous de Saint-Hyacinthe. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Patrick, Nathalie, Alexandre, Caroline, Samuel, Audrey, Roxane, Antoine et Émile, ses dix arrière-petits-enfants, ses soeurs: Jeanne D'Arc (feu Maurice Saint-Pierre), Thérèse (François Charron) et Blandine (feu Georges Petit), ses neveux et nièces ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 14 octobre de 19h à 22h à la:1115 RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 2Y9www.maisonfunerairemongeau.comLa famille recevra les condoléances en l'église de St-Pie-de Bagot le vendredi 15 octobre dès 10h, suivi des funérailles à 11h. Inhumation au cimetière du même endroit à midi.En sa mémoire et en guise de sympathie, un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec serait apprécié.Les visites au salon seront en rotation pour respecter le nombre maximal de personne alloué dans les salles et le port du masque est obligatoire.