CHARRON, Michel



À l'hôpital Saint-Eustache, le 2 octobre 2021 à l'âge de 74 ans et 4 jours est décédé Sire Michel Charron.Il laisse dans le deuil, sa soeur Pierrette (Gaétan), ses filles Martine et Annie (Christian), ses six petits-enfants Kloé (Yani), Elizabeth, Pierre-Olivier, Alexia, Jacob et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Nolan Lyam, Ethan et Livia, son ex-épouse Marcelle, ainsi que plusieurs parents, amis et ses nombreux confrères Chevaliers de Colomb.La famille recevra les condoléances le mardi 12 octobre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu en ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-Eustache, en particulier le 1er étage et l'étage des soins palliatifs pour leur soutien et leurs bons soins.Au lieu des fleurs, un don à la Fondation du cancer du pancréas et/ou celle de l'Hôpital Saint-Eustache serait apprécié en sa mémoire.