LABERGE, Robert "Bob"



À Ste-Martine, le 29 septembre 2021 à l'âge de 79 ans, est décédé M. Robert Laberge, époux de Mme Laurette Létourneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Steve) et Pierre (Marie-Ève) ainsi que sa petite-fille, Sofia-Gabrielle.Frère de feu Claude et feu Marcel (Bibiane), il laisse également son frère Richard (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs Jacqueline, Louise, Marguerite (André), Madeleine (Guy), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 9 octobre 2021 de 13h30 à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles suivront à 15h30 en la chapelle du salon funéraire. Il reposera ultérieurement au cimetière de Ste-Martine.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.