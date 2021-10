ANTONACCI, Colette



À Bois-des-Filion, le mercredi 29 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 83 ans, Colette Antonacci.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Diane) et Christian (Christiane), ses petits-enfants Sophie (Léandre), Jany (Philippe-Olivier), Rosane, Myriam, Maxime (Marie-Michèle), ses arrière-petits-enfants Arthur, Charles, Éliam et Mila, sa soeur Francine (Richard) et son frère Michele (Louise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Cimetière de Laval Magnus Poirier situé au 5505, rang du Bas Saint-François à Laval, H7E 4P2, le lundi 11 octobre 2021 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h au Chapiteau Santa Maria Goretti.