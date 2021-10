Beterbiev affrontera Browne

Le champion unifié des mi-lourds Artur Beterbiev connaît l’identité de son prochain adversaire: l’Américain Marcus Browne. Le duel devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année ou dans les premiers jours de 2022.

Un appel d’offres pour cet affrontement, qui a été tenu le 26 septembre dernier, a été remporté par Top Rank avec un montant de 1 105 000 $.

Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) mettra la main sur 70 % de ce montant (773 000 $) contre 30 % pour Browne (24-1, 16 K.-O.), qui est aspiratoire obligatoire au titre WBC (331 500 $). De plus, Top Rank pourra choisir le lieu et la date du combat.

Au départ, on croyait que ce combat était improbable. Beterbiev avait des visées pour un combat d’unification contre le champion WBO, Joe Smith jr. Toutefois, le projet est tombé à l’eau dans les derniers mois.

AFP

Un beau défi

Sur papier, on pourrait penser à un combat facile pour Beterbiev. Une marche dans le parc. Toutefois, la réalité est toute autre.

«On ne pourra pas le prendre à la légère, a indiqué Marc Ramsay à ce sujet. Browne est un bon boxeur, dont la principale force est la vitesse. Il a de bonnes habiletés techniques.»

Si le nom de Browne vous dit quelque chose, c’est normal. L’Américain a affronté Jean Pascal pour le titre intérimaire de la WBA en 2019. Le combat avait été arrêté en raison d’une vilaine coupure à Browne après un coup de tête accidentel.

Le Québécois l’avait emporté par décision technique au terme du huitième round. Par la suite, Pascal était devenu champion régulier de cette association.

Rivas: nouvel adversaire

Après le désistement de Bryant Jennings pour des motifs de vaccination, Oscar Rivas (27-1-0, 19 K.-O.) affrontera maintenant le Néo-Écossais Ryan Rozicki (13-0, 13 K.-O.) pour le titre WBC des super-lourds-légers. Un choc qui sera présenté le 22 octobre à l’Olympia de Montréal.

La nouvelle a été confirmée par GYM mercredi. Sébastien Bouchard, Alexis Barrière, Terry Osias, Strahinja Gavrilovic et Kevin Menoche seront également en action.