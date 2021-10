COVID-19: plus de cas en Ontario et au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté mercredi en Ontario et au Québec.

L’Ontario a signalé 476 infections et 14 décès supplémentaires liés à la maladie à coronavirus, portant ses chiffres cumulatifs à 589 517 malades et à 9771 vies fauchées. La veille, 429 Ontariens avaient contracté le virus.

Malgré tout, les cas semblent diminuer depuis les 511 de lundi, les 580 de dimanche et les 704 de samedi.

Les hospitalisations en Ontario ont crû (280, +3), incluant aux soins intensifs (156, +1).

Au Québec, 506 nouveaux cas et trois décès de plus ont été ajoutés aux statistiques, dont le total global après 19 mois de crise sanitaire atteint 413 306 infections et 11 400 décès. Les hospitalisations sont en hausse (294, +3), en fonction de 31 entrées et de 28 sorties. Aux soins intensifs, c’est la stabilité (90), après quatre entrées et autant de sorties.

Au chapitre de la vaccination, 89 % des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 85 % sont désormais pleinement vaccinés.

En Nouvelle-Écosse, 25 personnes ont été infectées par la COVID-19. Une personne y est aussi décédée de complications liées au virus.

La situation au Canada

Ontario: 589 517 cas (9771 décès)

Québec: 413 306 cas (11 400 décès)

Alberta: 304 502 cas (2778 décès)

Colombie-Britannique: 190 372 cas (1983 décès)

Saskatchewan: 69 331 cas (726 décès)

Manitoba: 61 038 cas (1213 décès)

Nouvelle-Écosse: 6864 cas (98 décès)

Nouveau-Brunswick: 4670 cas (69 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1824 cas (10 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1294 cas (6 décès)

Yukon: 783 cas (10 décès)

Nunavut: 664 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 303 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 644 481 cas (28 068 décès)

