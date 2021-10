DICAIRE, Victor "Tator"



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du déces de Victor "Tator" Dicaire, survenu le 9 mars 2021, à l’âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Jocelyne Beauchamp, ses 5 enfants, Yves (Francine), France, Marc, Sylvie (Jean-Pierre) et Pierre (Francine), ses neuf petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne (Jean-Yves), sa belle-soeur Pierrette Beauchamp et de nombreux parents et amis.Le samedi 9 octobre 2021, la famille recevra vos condoléances à 10h, suivi d’une messe à 11h, à la :GETHSÉ-MARIE1301, RUE DES LACS (secteur Bellefeuille)SAINT-JÉRÔME (QUÉBEC) J5L 1T1Un don peut être fait en sa mémoire à Diabète Québec.