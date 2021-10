De l’amour et du sexe

J’ai eu un gros choc ce matin en lisant les propos d’une de vos correspondantes, ainsi qu’une partie de la réponse que vous lui donniez. Comme je sais en plus que tout ça fait référence à une lettre que je vous avais envoyée précédemment, j’en conclus donc que personne n’a vraiment compris mon dilemme personnel.

Pour résumer tout ça afin que vos lecteurs et lectrices comprennent le fond de mon problème, disons que je vous avais raconté que mon mari alliait toujours sexe et amour, et que je n’en pouvais plus de ce régime d’obligation de baiser. Un autre lecteur avait répliqué à ma lettre qu’une femme comme moi qui refuse le sexe à son mari manquait à son devoir de fidélité. Tout ça pour en arriver à la lettre que vous publiez ce matin dans laquelle une femme explique en long et en large comment elle avait elle-même résolu un problème similaire au mien.

Après 18 ans de vie de couple, la naissance de deux enfants et l’arrivée de la ménopause, elle aussi avait perdu toute envie de faire l’amour, tout en précisant comme moi qu’elle aimait encore son mari. Et il semble que ce couple en est arrivé à la conclusion, du moins c’est ce que j’en comprends, de mettre ensemble une croix sur le sexe.

Et vous, Louise, vous lui dites : « Vous avez eu la chance de rencontrer un homme dont la vigueur sexuelle s’accorde exactement à la vôtre, et où il vous est possible de mettre une croix dessus sans que ça ne lèse personne. » Ce qui prouve que vous n’avez rien compris au drame que j’ai vécu. Mon mari, lui, ne voulait pas arrêter ça, à telle enseigne qu’il a fait une dépression, qu’il a eu des idées suicidaires, qu’il ne supportait pas la séparation (ce que j’ai quand même demandé) pour finir par se suicider en demandant l’aide médicale à mourir.

Parce qu’il m’aimait, que j’étais la femme de sa vie, il se sentait tout simplement incapable de vivre comme « frère et sœur » avec moi. Il faisait partie de ces hommes pour qui amour rime avec sexualité. Même après notre séparation il réclamait son dû. C’était pitoyable ! Il ne comprenait même pas pourquoi je me dévouais tant pour lui dans ses derniers moments de vie, tant ça l’obsédait. Je supporte très mal mon deuil. Car je l’aimais au plus profond de mon cœur.

Huguette

Puis-je vous demander de bien relire les propos que je tenais à cette personne, car je ne vous blâmais en rien. Je disais justement que contrairement à vous, elle avait eu la chance de rencontrer un homme qui était sur la même longueur d’onde qu’elle en ce qui touche à la sexualité, puisqu’il acceptait son désir de mettre une croix là-dessus. Comme les dés sont désormais jetés, cessez de prendre sur vous une fixation qui appartenait à votre mari et vivez enfin votre deuil en paix.