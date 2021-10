Délais en oncologie: Montpetit accuse Dubé de mener des gens à la mort

La libérale Marie Montpetit accuse le ministre de la Santé, Christian Dubé, de «mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort».

Au Salon bleu, mardi, la porte-parole de l’opposition en santé a attaqué le ministre Christian Dubé à la suite de la publication du rapport annuel de gestion de son ministère où plusieurs cibles de performances ont été abaissées en raison des bouleversements de la COVID-19.

Parmi ces cibles abaissées, le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de se concentrer temporairement sur le nombre de patients opérés dans un délai de 56 jours plutôt qu’en 28 jours.

Ce qui a fait sortir Marie Montpetit de ses gongs.

«Ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'avec les nouveaux objectifs de la CAQ des gens qui ont besoin d'une chirurgie en oncologie pourront attendre deux fois plus longtemps pour avoir une chirurgie qui va leur sauver la vie», a-t-elle donc lancé au ministre Christian Dubé.

Or, selon lui, «les Québécois sont beaucoup plus réalistes, comprennent ce qu'on vient de vivre au cours des 18 derniers mois».

«Quand on gère, il faut être réaliste. Puis il faut dire à nos gens maintenant, c'est quoi nos cibles, compte tenu de la situation que l'on vit maintenant», a-t-il ajouté.

«C'est ça la réponse du ministre de la Santé? Il abdique?», lui a rétorqué son adversaire libérale en l’accusant de «mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort».

«Soyons extrêmement prudents», a rapidement réagi le président de l’Assemblée nationale et arbitre des débats, François Paradis, devant le brouhaha causé par la déclaration incendiaire.

Parmi les autres cibles relevées, l’objectif de durée moyenne de séjour sur civière est passé de 13 heures à 15 heures. Et malgré cela, la cible n’a pas été atteinte. Parmi les raisons invoquées, on note la pénurie de personnel et la diminution de la capacité d’accueil.

