Élections municipales: des baisses de taxes svp!

C’est le mois des élections municipales. Les candidats aux postes de maire et d’échevin sont à votre écoute en espérant votre vote. Ils iront peut-être cogner à votre porte pour solliciter votre appui.

Soyez polis et gentils : ce sont des femmes et des hommes qui font l’une des choses les plus honorables : s’offrir pour le service public. Tout en restant courtois, ayez néanmoins à l’esprit que c’est le moment de faire connaître vos attentes pour les quatre prochaines années.

Les candidats vous promettront d’embellir un parc, de planter quelques fleurs en plus d’un bout de piste cyclable. Ils vous étourdiront de concepts creux, comme plus de transparence et beaucoup de consultation citoyenne. Selon votre âge, ils auront le bonbon approprié, un paragraphe dans le programme pour les aînés, les jeunes ou les familles.

Vos taxes

Or, à quelques exceptions près, ils n’évoqueront même pas la possibilité de baisser votre compte de taxes. Même les nouveaux candidats ont gobé l’idée que les administrations publiques grossissent toujours et par conséquent ont toujours besoin de plus d’argent. Dans cette logique, les taxes ne peuvent jamais diminuer.

Pourtant, le contexte de cette élection municipale est très particulier. Dans plusieurs régions du Québec, les prix des transactions immobilières ont tout simplement explosé depuis deux ans. Des propriétés vendues en surenchère ont atteint des niveaux inimaginables.

Entre mars 2020 et juin dernier, la valeur moyenne d’une maison unifamiliale au Québec a grimpé de 34 %. Dans la banlieue montréalaise, ce chiffre grimpe à environ 40 %,

De surcroît, les analyses préliminaires nous indiquent que la pandémie a conduit beaucoup de ménages à investir dans l’amélioration de leur propriété. Le budget voyage est passé aux rénovations. Cela contribue aussi à l’accroissement des valeurs foncières.

Les revenus des municipalités sont directement connectés sur ces variables. Les maisons qui sont vendues à un prix supérieur génèrent des droits de mutation (taxe de bienvenue) supérieurs. Surtout lorsqu’on taxe les plus grandes valeurs, le taux s’accroît. Au-dessus du seuil de 500 000 $, le gouvernement a récemment accordé aux villes le pouvoir de le grimper jusqu’à 3 %.

Marge de manœuvre

Phénomène semblable pour les taxes foncières. Le prochain rôle d’évaluation tiendra compte de la valeur des transactions récentes. Vous imaginez que plusieurs propriétaires vont faire le saut en voyant la nouvelle valeur de leur propriété. Si certains bondiront de joie en constatant que leur propriété a gagné des dizaines de milliers de dollars de valeur, plusieurs seront surtout inquiets du compte de taxes qui va suivre...

La question se pose : que feront les villes avec tous ces revenus issus de l’accroissement rapide de la richesse foncière ? Vous pouvez être certain que la décision facile consiste à engouffrer tout cet argent dans de nouvelles dépenses.

Peut-être que s’ils se font parler de baisses de taxes à répétition dans leur porte-à-porte, ils penseront à cela.