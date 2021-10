Georges St-Pierre a envie de séries et de films

Plus jeune, les amis de Georges St-Pierre ne l’appelaient pas GSP. Ils le surnommaient Thor en raison de ses cheveux blonds.

L’athlète qui a connu une carrière impeccable dans le monde des arts martiaux mixtes est un des invités de la 7e édition du Comiccon de Québec qui sera présenté, samedi et dimanche, au Centre des congrès de Québec.

En plus d’avoir participé au long métrage Captain America: le soldat de l’hiver et la série The Falcon and the Winter Soldier, avec le personnage de Batroc, Georges St-Pierre est familier avec l’univers Marvel.

Il est, depuis longtemps, un fan des «comic books» de Marvel. Il connaissait l’histoire de Infinity War avant que le film se retrouve à l’écran. Iron Man est son super-héros préféré.

«Iron Man n’a pas de super pouvoirs. Son seul super pouvoir est d’être super intelligent», a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien.

Georges St-Pierre a eu l’occasion de participer à des Comiccon à Montréal et aux États-Unis. Il a eu l’occasion de rencontrer Chris «Thor» Hemsworth, Chris Evans (Captain America), presque tous les comédiens de l’univers Marvel, Hulk Hogan, Lou Ferrigno, Ray Park (Darth Maul) et Christopher Lambert.

«La plupart des gens qui viennent à ma rencontre viennent me voir parce que je suis George Batroc et non pour "GSP", le champion en arts martiaux mixtes. C’est plus des fans de l’univers Marvel», a-t-il fait savoir.

«GSP» ne le cache pas et il l’admet. Il a envie de pousser plus loin sa carrière d’acteur. Il suit des cours de jeu et d’anglais sur une base hebdomadaire afin de s’améliorer et de mettre toutes les chances de son côté.

«Je suis très excité par les projets à venir, mais je ne peux pas en parler. Je suis gâté. Il y a plein d’opportunités qui s’ouvrent à moi. Le fait d’avoir pris ma retraite au sommet me permet de recevoir ces offres», a-t-il laissé tomber.

Star Wars

Georges St-Pierre est un énorme fan de Star Wars. Il rêve de faire partie de cette franchise.

L’athlète avoue n’avoir jamais été intimidé sur un plateau de tournage.

«Je suis habitué de monter dans une cage pour aller me battre contre un combattant de l’élite mondiale qui essaie de me tuer. Si je manque mon coup sur un plateau de tournage, le pire qui peut arriver, c’est d’entendre les mots “coupé, on recommence”», a-t-il précisé.

En plus de Georges St-Pierre, les amateurs pourront rencontrer, John de Lancie , qui personnifie Q, dans la franchise Star Trek.

Le retour

Le Comiccon de Québec sera le premier à être présenté, avec du public, depuis 2019. Ceux de Montréal et Ottawa n’ont pas eu lieu.

«Québec fonctionne toujours bien, mais on sent un engouement additionnel qui amène une belle dose d’énergie. Le monde des geeks est constitué de passionnés. Cette communauté a vécu une période difficile et ça va faire du bien de pouvoir, enfin, se rencontrer», a mentionné Jason Rockman, porte-parole du Comiccon de Québec.

L'événement se tiendra dans le respect de normes sanitaires émises par la Santé publique.

«On a une équipe qui est très à cheval sur les règles et tout va être suivi à la lettre», a-t-il ajouté.

La programmation est en ligne à l’adresse comicconquebec.com.