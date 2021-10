Incendie criminel à Longueuil

Un incendie criminel a été déclenché au motel Royal Labarre, situé sur le boulevard Taschereau à Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal, mercredi soir.

Les services d’urgence ont reçu l’appel vers 20 h 55. Arrivés sur les lieux, ils ont pu constater l’ampleur de l’incendie, qui a nécessité la participation de nombreuse équipe de pompiers pour combattre le brasier.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

L’incendie a, par ailleurs, rapidement été maitrisé.

Les services incendies et policiers de la Ville de Longueuil ont également pu identifier, avant la nuit, que l’incendie était criminel, a confirmé Marie Pelletier, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

Le motel n’était plus en activité depuis déjà quelques mois et l’incendie pourrait être l’œuvre de squatteurs, bien qu’il soit trop tôt pour statuer sur les causes exactes de l’événement.

L’incendie n’a fait aucun blessé, a aussi confirmé le SPAL.

Une enquête en incendie devrait avoir lieu.