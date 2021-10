Los Angeles décrète un passeport sanitaire pour les restaurants, bars et cinémas

Il faudra bientôt présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour entrer dans un restaurant, un bar ou un cinéma à Los Angeles, selon un arrêté adopté mercredi par le conseil municipal de la deuxième plus grande ville américaine.

Similaire à des directives déjà mises en oeuvre à New York et San Francisco, cet arrêté s'applique aux établissements servant de la nourriture ou des boissons, aux salles de sport, aux lieux de divertissement, aux centres commerciaux et aux salons d'esthétique.

Les supermarchés et les pharmacies ne sont pas concernés par ces dispositions qui entreront en vigueur début novembre.

«Nous avons consacré trop de temps à imposer des restrictions à des gens qui ont joué le jeu en se faisant vacciner et en portant des masques. Nous devons limiter la transmission du virus, mais aussi compliquer la tâche aux non-vaccinés qui se rendent dans des lieux clos et mettent des vies en danger», avait plaidé la présidente du conseil municipal, Nury Martinez.

Les commerces qui enfreindront ces directives s'exposeront à des amendes dont le montant ira croissant en cas de récidive.

La directive a été adoptée par onze voix contre deux.

Des exemptions sont prévues en cas de contre-indications médicales ou de croyances religieuses incompatibles avec la vaccination.

Los Angeles va également exiger une preuve de vaccination ou un test négatif pour assister à tous les événements à l'air libre réunissant 5000 spectateurs ou plus.

Le vaccin obligatoire pour les élèves de 12 ans et plus

Le district scolaire de Los Angeles a de son côté annoncé début septembre que le vaccin allait devenir obligatoire pour tous les élèves de 12 ans et plus qui souhaitent assister physiquement aux cours. Il laisse à ses 220 000 élèves éligibles jusqu'à la fin de l'année pour être totalement vaccinés.

Le port du masque et la vaccination sont devenus des enjeux politiques qui divisent nombre d'Américains.

Bien que les scientifiques insistent sur l'efficacité du vaccin contre les formes graves de la COVID-19, une minorité d'Américains, souvent très remontée, estime que l'obligation vaccinale et les autres restrictions sanitaires sont une atteinte intolérable à ses libertés individuelles.

Certains gouverneurs républicains, comme en Floride ou au Texas, ont même souhaité instaurer des interdictions d'obligations de port du masque dans leurs États.

Le coronavirus a contaminé près de 44 millions d'Américains depuis le début de la pandémie et fait plus de 700 000 morts, selon l'université Johns Hopkins, un record mondial.