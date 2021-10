Mais qu’a donc pensé Isabelle Charest?

Deux joueurs des Tigres de Victoriaville ont été accusés formellement hier d’agression sexuelle. Le crime aurait été commis le 6 juin à Lac-Beauport.

Ça pose un problème d’une complexité rare pour Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ. La pression populaire veut qu’il suspende immédiatement les deux accusés.

Mais le droit canadien, issu du droit britannique, est fondé sur un grand principe : tout accusé a droit à la présomption d’innocence et à une défense équitable et complète. Et personne n’est coupable tant qu’un tribunal ou une cour de justice n’a pas tranché.

Quel tribunal doit avoir priorité ? Le vrai tribunal de justice ou le tribunal populaire ?

C’est complexe parce qu’une suspension par la ligue serait la fin de la carrière pour ces deux jeunes adultes. Une punition énorme. Et si le tribunal décidait de les acquitter en se fondant sur les preuves et les arguments de la Couronne et de la défense, ils auraient subi un préjudice énorme.

LA FAMEUSE VIDÉO

Gilles Courteau a un élément qui lui donne une marge de manœuvre. Les jeunes ont partagé une vidéo de ce qui s’est passé. En s’inspirant de Logan Mailloux, Courteau pourrait donner un exemple à tous les jeunes. Pas besoin d’un jugement de la cour.

Mais je ne comprends pas comment la ministre Isabelle Charest a pu commenter comme elle l’a fait une situation qui va se retrouver devant les tribunaux. Ses propos sont clairs et nets. Pour elle, ces deux jeunes sont déjà coupables. Elle demande à Gilles Courteau qu’il soit exemplaire. Elle laisse entendre que les deux accusés devraient être suspendus et bannis.

Personne ne doit oublier la victime.

Mais quand le politique pèse ainsi sur la justice, malgré de bonnes intentions, ça doit être dénoncé.