Manque de médecins: une clinique médicale contrainte de fermer

La Clinique médicale GMF Memphré, située à Magog en Estrie, fermera définitivement ses portes à la fin du mois de mars 2022, en raison du manque criant de médecin de famille.

Une décision difficile, mais inévitable, a souligné Dre Audrey Pierrat, médecin de famille à la Clinique médicale GMF Memphré.

«Lorsque nous avons déménagé ici en 2017, nous avions 12 médecins. Là, avec quelques départs à la retraite, nous serons à seulement 3 médecins cet hiver. Ça n'a pas de bon sens», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles mercredi.

Au moins 3000 patients seront affectés par la fermeture de la clinique.

Actuellement, la liste d’attente du Guichet d'accès à un médecin de famille déborde en Estrie et ce sont 69 000 patients qui attendent, dont 26 000 à Sherbrooke.

C’est du jamais vu pour la médecin en chef au Département régional de médecine générale, Raymonde Vaillancourt.

«Ça faisait longtemps que je venais ici et là ça va fermer. Je ne sais pas où je vais aller», a laissé entendre une patiente de la Clinique Memphré, mercredi matin.

«J'ai deux enfants et je suis enceinte, je viens ici depuis que je suis jeune. Là, je n'ai aucune idée de comment je vais réussir à avoir un suivi pour mes enfants. Je me suis inscrite au guichet, mais c’est certain que ça pourrait prendre des années», a expliqué une autre.

Les patients orphelins auront jusqu'en mars 2022 pour se trouver un nouveau médecin de famille.