Un cours de danse avec les pros de l’émission Révolution débarque en ligne

Vous êtes fan de l’émission Révolution à TVA? Vous aimez la danse et vous souhaitez pratiquer avec des danseurs professionnels? La nouvelle webémission Parlons Danse, animée par nulle autre que la danseuse professionnelle Kim Gingras, promet de vous faire vivre des sensations fortes tout l’automne!

Idée originale de la vibrante plateforme de cours de danse et d'entraînement en ligne StudioBizz.tv, ce tout nouveau concept de cours de danse interactif et inclusif en ligne vous invite à bouger, à danser et à échanger avec les participants de Révolution, et ce, dans le confort de votre foyer!

Réinventer la danse, encore et toujours

Beaucoup plus qu’un simple cours de danse virtuel, Parlons Danse prend la formule d’un talk-show en y intégrant un cours de danse, le tout en direct. L’idée vous semble audacieuse? Pour la communauté de StudioBizz.tv, un groupe de passionnés du mouvement habitués à innover, ce concept novateur s’est déployé tout naturellement.

D'une durée de 90 minutes, chaque cours virtuel – diffusion les 6, 13 et 20 novembre 2021, de 19 h à 20 h 30 – sera consacré en grande partie à l'apprentissage d'une chorégraphie avec un candidat de la demi-finale de Révolution.

À travers des entrevues et des anecdotes, cette rencontre privilégiée entre Kim Gingras et les participants vous permettra d’en apprendre davantage sur leur parcours, leurs buts, leurs rêves, leurs aspirations, ainsi que sur le monde de la danse professionnelle.

Pas besoin d’être un expert du rythme pour suivre la classe: le cours s’adresse autant aux amateurs de danse qu’aux personnes de tous âges qui souhaitent simplement en apprendre plus sur cette discipline.

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, tout le monde est invité à y participer et à danser en groupe dans son salon!

Ne manquez pas votre chance!

Ben Pelosse / JdeM

Le samedi 27 novembre 2021 se tiendra une édition toute spéciale, intitulée Classe de maître avec Jean-Marc Généreux, qui sera présentée sous la même forme que Parlons Danse. À l’exception près que la classe sera guidée par le talentueux danseur et populaire juge de Révolution!

Pour assister aux webdiffusions de ces quatre événements virtuels, réservez votre place en tant que participant dès maintenant, au coût de 9,99 $ + taxes (quantité illimitée).

Vous en redemandez? Pour une expérience personnalisée, procurez-vous l'accès VIP, offert à une vingtaine de personnes seulement, qui vous donnera droit à un accès exclusif en direct et vous permettra d’interagir avec l’animatrice Kim Gingras.

Pour plus d’informations sur les webémissions Parlons Danse et Classe de maître avec Jean-Marc-Généreux, ou encore sur la manière dont vous pouvez participer, rendez-vous sur le site de StudioBizz.tv. C’est un rendez-vous!