Pose de pneus d’hiver: choisissez un garage de confiance recommandé par CAA-Québec

Pour l’installation de vos pneus d’hiver, optez pour un garage faisant partie du réseau recommandé CAA-Québec afin de vous assurer d’avoir un service de qualité, sans mauvaises surprises!

En effet, CAA-Québec effectue un travail de sélection afin d’aiguiller les propriétaires d’automobiles et de camionnettes vers les concessionnaires, généralistes, carrossiers et ateliers spécialisés de confiance.

La province compte un peu plus de 355 garages qui répondent à leurs critères rigoureux. Il y en a sûrement un près de chez vous! Repérez-le facilement en visitant le caaquebec.com/garages.

Compétence et fiabilité

Pour détenir le sceau recommandé, les garages doivent se démarquer sur plusieurs aspects, notamment la satisfaction de la clientèle, la compétence du personnel, la réputation, les pratiques écoresponsables et la conformité de l'équipement.

Les membres CAA-Québec obtiennent une garantie sur les pièces neuves et usagées supérieure à la garantie légale, en plus de recevoir une remise en Dollars CAA de 3 % sur l’achat, l’entretien et les réparations. En cas de litige, les membres peuvent aussi avoir accès à un service de conciliation.

Ne soyez pas pris au dépourvu!

Pour aider les automobilistes à prévoir leur rendez-vous pour la pose de pneus d’hiver, soit le 1er décembre, CAA-Québec a lancé la «Semaine nationale de prise de rendez-vous» qui aura lieu du 4 au 10 octobre 2021.

À l’automne, c’est souvent le branle-bas de combat pour trouver un endroit où il est possible de faire l’installation des pneus d’hiver dans un délai raisonnable. Considérant la pénurie de main-d’œuvre que connaissent plusieurs domaines, il pourrait y avoir encore plus d’achalandage cette année.

Évitez les tracas et prenez un rendez-vous le plus tôt possible dans un garage recommandé CAA-Québec. Mieux vaut prévenir que de se retrouver coincé avec des options limitées!

Profitez-en pour faire une vérification

Getty Images/iStockphoto

Tant qu’à prendre rendez-vous pour un changement de pneus en vue de la saison hivernale, pourquoi ne pas en profiter pour faire une bonne inspection complète de votre véhicule avant l'hiver? Il est rassurant de compter sur l’expertise et la fiabilité des garagistes du réseau CAA-Québec!

N’attendez pas la date limite pour prendre rendez-vous pour la pose de vos pneus d’hiver: visitez le site de CAA-Québec pour dénicher un garagiste de confiance. Cela vous évitera bien des soucis! CAA-Québec lance un concours réservé aux membres: «Être prévoyant, c'est gagnant!». Pour participer, il suffit de prendre rendez-vous dans un garage recommandé CAA-Québec et compléter le formulaire d’inscription. 3000 $ de prix à gagner!

Pour en savoir plus, découvrez ce segment de Salut Bonjour.