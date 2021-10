Rouyn-Noranda: un homme de 27 ans porté disparu depuis vendredi

La police cherche à localiser un jeune homme de 27 ans qui manque à l’appel depuis vendredi à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

Sébastien Mark Dostie mesure 1,78 m, pèse 92 kg et a les yeux bruns et les cheveux rasés. Il a plusieurs tatouages sur le cou, le bras, le crâne et la poitrine, selon la description de la Sûreté du Québec.

La dernière fois où il a été vu, Sébastien Mark Dostie circulait à pied dans le secteur de la rue du Terminus à Rouyn-Noranda.

Il portait un chandail à capuchon bleu royal avec inscription «Champion», un pantalon noir et des espadrilles blanches et noires «Nike».

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la SQ.

Les personnes qui apercevraient Sébastien Mark Dostie sont priées de communiquer avec le 911.

Toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée de manière confidentielle au 1 800 659-4264.