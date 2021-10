Trois arrestations pour le vol qualifié à Saint-Amable

Trois arrestations ont eu lieu dans le dossier du vol qualifié à la caisse populaire de Saint-Amable.

Plusieurs démarches d’enquête au cours des derniers mois ont permis aux policiers de procéder aux arrestations de Keith Edward Caouette, 53 ans, de Simon Charbonneau, 39 ans, et de Serge Marcoux, 50 ans.

Les trois complices ont comparu mardi au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils reviendront devant le tribunal plus tard cette semaine pour leurs enquêtes de remise en liberté.

Les policiers ont aussi réalisé quatre perquisitions à Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont saisi une arme à feu, une arme à air comprimé, de l’argent canadien et américain, et d’autres items reliés au vol qualifié.

Rappelons que le jeudi 12 août vers 18h47, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sont intervenus pour un vol qualifié survenu à la caisse populaire Desjardins de la rue Principale à Saint-Amable.

Un suspect armé a volé un certain montant d’argent dans la caisse avant de s’enfuir en véhicule.

Le véhicule utilisé par les suspects a été rapporté volé sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il a été retrouvé abandonné et incendié à Saint-Amable.