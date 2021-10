Une nouvelle usine au Wisconsin pour Agropur

Agropur va construire une nouvelle usine à proximité de ses installations de Little Chute, au Wisconsin, afin d’accroître ses capacités de production de fromages et d’ingrédients laitiers.

• À lire aussi: Un nouveau siège social qui a de la gueule pour Mondou

La coopérative québécoise va investir 168 millions $ dans le nouveau bâtiment de plus de 210 000 pieds carrés, qui comprendra aussi une installation de traitement des eaux usées produisant de l'énergie. Il s’agit, selon elle, de son deuxième plus important investissement en sol américain après celui réalisé en 2018 lors de l’agrandissement de son usine de Lake Norden, au Dakota du Sud.

Agropur, qui est le cinquième producteur de fromages et d'ingrédients laitiers des États-Unis, devrait plus que doubler le volume annuel de traitement de lait, qui passera de 300 millions de livres à 750 millions de livres.

«Au-delà de la rapidité et de l'efficacité, les nouveaux procédés et équipements offriront une plus grande flexibilité et permettront à Agropur d'offrir une gamme de produits élargie pour répondre aux besoins de nos clients. Avec cette nouvelle usine, nous augmentons la capacité de production afin qu'Agropur puisse aider ses clients à tenir leurs promesses de marque», a indiqué Doug Simon, président des opérations américaines d’Agropur.

Selon le chef de la direction d'Agropur, Émile Cordeau, ce projet s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de moderniser sa base d’actifs en Amérique du Nord.

«[Le projet] est conforme à la vision qui sous-tend d’autres grands projets, tels que l'usine de Lake Norden, qui a déjà atteint des niveaux de production record ces derniers mois», a dit M. Cordeau.

La nouvelle usine devrait entrer en service au début de 2023, soit dans environ 18 mois. Agropur va ainsi créer 54 nouveaux emplois au Winconsin, qui est l’État américain comptant le plus de fermes laitières (6700).

À VOIR AUSSI...