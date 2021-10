Une piétonne fauchée mortellement par une voiture à Laval

Une piétonne dans la cinquantaine, qui s’est fait faucher par une voiture dans le secteur de Fabreville à Laval, est décédée mercredi en début de soirée.

L’automobiliste, une femme à la fin de la quarantaine, circulait sur la montée Montrougeau en direction nord, quand pour une raison obscure, elle aurait perdu la maitrise de son véhicule. Vers 18 h 25, elle aurait dévié de sa voie et heurté un panneau de circulation avant de happer la piétonne et de terminer sa course dans un poteau d’Hydro-Québec.

La victime, une femme au début de la cinquantaine, marchait sur la montée Montrougeau en direction sud quand elle a été frappée par la conductrice. La piétonne a ensuite été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté, a confirmé Stéphanie Beshara, porte-parole sur Service de police de Laval.

Les enquêteurs en collision ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de comprendre les causes et circonstances de l’accident.

Le Service incendie a aussi été appelé sur les lieux et plus tôt en soirée, les pompiers de Laval ont souligné le risque de coupures de courant dans les secteurs de Fabreville et de Sainte-Rose, sur Twitter.